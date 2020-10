Andrea Damante a Verissimo: “Ad un certo punto una porta devi chiuderla” | Video Mediaset

Andrea Damante a Verissimo ha parlato della relazione con Giulia De Lellis e della rabbia e delusione degli ultimi giorni. Damante ha commentato per la prima volta le parole dell’ex fidanzata che, qualche giorno fa sui social, ha ammesso di frequentare un altro ragazzo “Ho saputo della nuova frequentazione di Giulia come tutti dai social. Avevo un presentimento ma non lo ammettevo a me stesso. Credevo di sbagliarmi anche perché avevamo ripreso a sentirci fino a pochi giorni fa”. L’ex tronista è rimasto molto male del comportamento della sua Giulia e dell’amico. Il video Mediaset con l’intervista integrale.

