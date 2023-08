Andrea Illy entra a far parte di The club of Rome

L’imprenditore: onorato di far parte di un think tank di alto profilo

Milano, 31 ago. (askanews) – Andrea Illy è diventato socio di The club of Rome, think tank internazionale all’avanguardia nella promozione di iniziative d’impatto e di soluzioni sostenibili per affrontare le sfide globali e realizzare un mondo più equo, fondato nel 1968 dall’imprenditore italiano Aurelio Peccei. The club of Rome riunisce persone appassionate nell’affrontare questioni complesse come il cambiamento climatico, la scarsità di risorse, la povertà, la crescita demografica e la giustizia sociale.

“Sono onorato di entrare a far parte di un think tank internazionale di altissimo profilo di cui condivido pienamente la visione. A cinquant’anni dalla pubblicazione del trattato sui limiti della crescita, è fondamentale riconoscere la nostra traiettoria rispetto ai confini del pianeta – ha dichiarato Andrea Illy – Tra quarant’anni avremo il doppio dei consumi di oggi: dobbiamo agire con un approccio sistemico prima di superare il punto di non ritorno”. “La nostra missione, sin dalla nascita di The club of Rome a opera di Aurelio Peccei nel 1968, è quella di riunire leader di pensiero e pensatori innovativi di tutto il mondo, uniti dalla necessità di affrontare la ‘problematica umana’ attraverso la logica dei sistemi, il pensiero complesso e lo scambio di conoscenze – ha aggiunto Sandrine Dixson-Declève, co-presidente di The Club of Rome – Siamo lieti che Andrea Illy si unisca ai nostri stimati membri per co-progettare le soluzioni del XXI secolo per affrontare l’attuale emergenza planetaria. Non solo Andrea ha costruito la sua carriera indirizzando il caffè illy verso la sostenibilità e le pratiche rigenerative ma la sua mente curiosa e la sua dedizione alle pratiche aziendali innovative basate sulla scienza si adattano perfettamente all’eredità ‘No limits to learning’ e alla leadership di pensiero di Aurelio Peccei”.