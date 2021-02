Andrea Illy: “Stato e imprese si alleino per ripartenza post Covid”

Una “alleanza strategica tra pubblico e privato” per affrontare la pandemia usando le attività economiche “come presidi sanitari”. E’ il presidente di illycaffè, Andrea Illy, in una intervista all’Adnkronos, a indicare questa ricetta per la lotta al covid. “Credo in generale che il miglior modo per far fronte alla pandemia sia creare una catena di responsabilità: lo Stato da solo – spiega Illy – non può trovare la soluzione a tutti i problemi , anche le organizzazioni private possono fare moltissimo. Se un’azienda non tutela i propri lavoratori per il rischio pandemia rischia di avere problemi per la prosecuzione della sua attività, Continua a leggere sul sito di riferimento

