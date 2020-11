Andrea Petagna, il “calciatore imprenditore” – Incontro al vertice con Sfera Ebbasta – FOTO!

Lo avevamo scritto qualche giorno fa. Andrea Petagna, pur essendo tra gli ultimi giunti a Napoli, si è già perfettamente integrato in città oltre che con la squadra. Come racconta Il Mattino, il calciatore tempo fa ha inaugurato una società insieme all’amico trapper Sfera Ebbasta, ovvero il ristorante “Healthy Color», a Milano. L’iniziativa ha subito riscosso successo e ha convinto lo stilista Marcelo Burlon a investire nel progetto. Ciò ha permesso l’apertura di altri due locali: uno sarà inaugurato a Roma a inizio 2021 e in primavera anche a Napoli, la cui località però è ancora un segreto. Oggi Andrea ha pubblicato una storia che lo ritrae insieme al noto rapper. Che si riducano i termini per l’inaugurazione del locale?

