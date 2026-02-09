lunedì, 9 Febbraio , 26

Frana a Niscemi, crolla anche la croce simbolo di speranza per il paese

(Adnkronos) - E' crollata, a Niscemi, la Croce...

Referendum giustizia, sondaggio Swg: Sì avanti di poco

(Adnkronos) - Equilibrio tra sì e no nel...

Malen steso da Dossena in contropiede, Gasperini chiede rosso: proteste in Roma-Cagliari

(Adnkronos) - Proteste in Roma-Cagliari. Oggi, lunedì 9...

Bambino di 11 anni investito da auto nel torinese, è grave

(Adnkronos) - Grave incidente stradale questa sera intorno...
andrea-pucci,-salta-anche-l’ingaggio-per-conad:-“se-va-avanti-cosi…”
Andrea Pucci, salta anche l’ingaggio per Conad: “Se va avanti così…”

Andrea Pucci, salta anche l’ingaggio per Conad: “Se va avanti così…”

Andrea Pucci, salta anche l'ingaggio per Conad: "Se va avanti così..."
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Prima la rinuncia al Festival di Sanremo 2026, poi la disdetta dell’ingaggio da parte della catena di supermercati Conad per un evento aziendale. Le polemiche che hanno travolto Andrea Pucci, costringendolo a fare un passo indietro rispetto alla partecipazione alla kermesse dove era stato chiamato come co-conduttore della terza serata, potrebbero portare il comico, come ironizza lui stesso con una storia su Instagram, a reinventarsi ‘mendicante’.  

“Se va avanti così dovrò andare fuori dai loro store a chiedere l’elemosina”, ha postato con l’immagine della Conad sullo sfondo. Una storia che segue quella postata poco prima – e poi cancellata – in cui veniva riportata la mail dell’azienda con le motivazioni del ritiro dell’ingaggio.  

 

