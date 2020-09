Andrea Zelletta, al Grande Fratello Vip 2020: chi è, età, e l’ingresso nella Casa | Video Mediaset

Chi è Andrea Zelletta? E’ un modello e influencer, che si è fatto conoscere dal pubblico televisivo come tronista di Uomini e Donne nella stagione 2018/2019. E’ nato il 2 luglio del 1993. Nel dating show di Maria De Filippi, Andrea scelse Natalia Paragoni che è attualmente è ancora la sua fidanzata con la quale convive. Recentemente Andrea ha scritto sui social:“Ciao ragazzi, il momento è arrivato, sto per partire per un viaggio incredibile all’interno della casa del Grande Fratello Vip, vi aspetto da lunedì su Canale 5″. Ecco il Video Mediaset del suo ingresso nella Casa di Cinecittà.

continua a leggere sul sito di riferimento