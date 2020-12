Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: il confronto al Gf Vip | Video Mediaset

Dopo un biglietto d’auguri di Natale da parte di Natalia Paragoni che ha fatto crollare tutte le sue certezze, Andrea Zelletta ha incontrato la sua fidanzata, ieri sera, per un confronto al Grande Fratello Vip, per scoprire la verità. Natalia, per l’occasione, visto che era visibilmente emozionata, ha preferito scrivere una lettera al fidanzato.

“Sono tranquilla, non è come pensi tu. Mi dispiace di averti rovinato il Natale, ma volevo che tu avessi delle cose che ti ricordassero di me. Ho avuto come la sensazione che tu ti stessi allontanando. Ti ho sempre sostenuto, e sono fiera della persona che sei, sei vero e puro. Però ho visto degli apprezzamenti che fai alle altre ragazze che a me non fai”, ammette tutto d’un fiato la Paragoni. “Di cosa ti preoccupi?”, le domanda Andrea un po’ sollevato. “Ti devi fidare di me”.

Ecco il Video Mediaset con il momento dell’incontro tra i due fidanzati ex partecipanti del People Show “Uomini e Donne”

