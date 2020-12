Andrea Zelletta in crisi per il regalo di Natalia Paragoni per Natale. Il web: “ha scoperto del tradimento” | Video

Momento di crisi per Andrea Zelletta nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Nel giorno del Santo Natale i concorrenti hanno avuto la possibilità di ricevere dei regali dall’esterno, ma il regalo della fidanzata Natalia Paragoni lo lascia senza parole. Come mai?

Andrea Zelletta, Natalia Paragoni e la sorpresa di Natale

Un Natale amaro per Andrea Zelletta nella casa del Grande Fratello Vip 2020. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ricevuto il regalo di Natale da parte della fidanzata Natalia Paragoni, ma non è riuscito a comprenderne il senso.

La Paragoni, infatti, gli ha inviato come regalo un campioncino di profumo e un elastico per capelli accompagnati da un biglietto indecifrabile: “tanti auguri per il tuo Natale dalla tua ragazza“.

SPERO CHE TU POSSA ESSERE SERENO IN QUESTO “TUO” NATALE #gfvip pic.twitter.com/3BZcQgdrcV — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) December 25, 2020

Un regalo inaspettato che ha stranito Zelletta, ma anche gli altri vipponi della casa del GF VIP 5. Cosa si nasconde dietro questo messaggio? Inizialmente alcuni coinquilini hanno pensato potesse essere il profumo di Natalia, ma è stato Andrea a smentire la cosa. Il regalo di Natale di Natalia al momento è un mistero non solo per l’ex tronista, ma anche fuori dalla casa.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: aria di crisi per Natale?

Intanto sui social in tanti hanno cominciato a chiedersi cosa si possa nascondere dietro il gesto del regalo. Alcuni hanno fatto notare anche l’assenza della Paragoni nel video messaggio di auguri di Natale. Tra le varie teorie pubblicate sul web si parla di “mania protagonismo” da parte della ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ma c’è anche chi ipotizza un possibile allontanamento. Sarà davvero così?

Una cosa è certa Andrea ci è rimasto davvero male al punto di avere una crisi nella casa del GF VIP. Intanto su Instagram la Paragoni ha pubblicato alcune Stories condividendo delle foto dei Natali passati con il suo Andrea. Un chiaro segnale per smentire tutto il chiacchiericcio delle ultime ore.

A questo punto chissà che durante la prossima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, Natalia non decide di fare una bella sorpresa al suo fidanzato per chiarire questo misunderstanding!

Ecco il video Mediaset con il commento di Andrea Zelletta al regalo di Natale della fidanzata Natalia Paragoni:

continua a leggere sul sito di riferimento