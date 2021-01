Andrea Zelletta in lacrime al GF Vip 2021, la fidanzata diffida canale 5 dal parlare di certi argomenti | Video Mediaset

Dopo il gossip sul presunto tradimento della sua ragazza, Andrea Zelletta è entrato in crisi e ha passato questa settimana in preda ai dubbi sulla sua relazione. Si è chiesto se qual chiacchiericcio sul tradimento di Natalia sia vero oppure no. Alfonso Signorini informa Andrea : “Caro Andrea, stasera avevamo invitato Natalia a venire per chiarirsi con te rispetto ai tuoi dubbi, ma lei non solo ha rifiutato l’invito ma ci ha mandato una diffida, dal parlare di certi argomenti. Sinceramente non ci aspettavamo un gesto così formale. Ad ogni modo tu sei hai dei dubbi, puoi sempre uscire e chiariti con lei.” Andrea replica che l’amore è fiducia ma anche sofferenza, per cui decide di credere alla sua ragazza e magari quando uscirà ne parleranno a quattr’occhi. Ecco Il Video Mediaset.

