Andrea Zelletta viola il regolamento e finisce al televoto con gli altri Vip nominati il 2 novembre | Video Mediaset

Il concorrente Paolo Brosio, già nei primi giorni di reality si è lasciato sfuggire alcune notizie di fuori che ha poi “spifferato” in Casa. I concorrenti quando entrano nel gioco sottoscrivono un contratto in cui c’è chiaramente scritto di non tradire il patto di riservatezza. Tuttavia Brosio parzialmente e Andrea Zelletta totalmente, lo hanno fatto.Così arriva un provvedimento disciplinare dal Grande Fratello.

Andrea Zelleta, per aver rivelato alcune informazioni dell’esterno, violando così il regolamento di Grande Fratello è messo d’ufficio al Televoto così come Paolo Brosio. Quindi si apre nuovamente il televoto che vedrà in nomination: Maria Teresa Ruta, Francesco Oppini, Stefania Orlando, Paolo Brosio, Massimiliano Morra e Andrea Zelletta. Ecco Il Video Mediaset.

