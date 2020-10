Andrea Zelletta accusa Tommaso Zorzi di intromettersi nei discorsi che non lo riguardano, sembra ormai evidente che fra i due non scorra buon sangue. in realtà Zorzi ha semplicemente detto:” Non è perchè non sono fra i preferiti, non lascio qualcosa di buono”. Da lì le cose sono degenerate in una accesa discussione. Ecco Il Video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento