Andrea Zenga in lacrime al Grande Fratello Vip 2021. L’incontro con il padre Walter | Video Mediaset

La storia di Andrea Zenga, e il rapporto difficile e conflittuale con il padre Walter ha toccato molto il pubblico a casa, quando il concorrente ne ha parlato alcune puntate fa. Walter Zenga si giustifica dicendo che vivendo in tre continenti diversi, e facendo un lavoro che lo porta via da casa per la maggior parte del tempo, è parecchio difficile gestire i rapporti. E’ la storia di un padre e di un figlio che hanno interrotto bruscamente i loro rapporti. Andrea dice che suo padre non è mai stato presente nella sua vita. Ma Walter ha un parere differente. Stasera, l’incontro con il figlio che non vede da 14 anni – se non in qualche occasione familiare, il matrimonio di una cugina -.

Walter Zenga dice in merito a suo figlio Andrea: “Io non voglio fare la guerra a nessuno. Io faccio l’allenatore di calcio e vivo all’estero. Ho fatto degli errori e lo ammetto e se lui vorrà fuori avremo tutto il tempo per chiarirci. Io avrei gestito questa cosa in modo differente perchè i social rovinano tutto, parlarne qui non lo avrei fatto”.

Andrea replica: “Ma se io non ho visto in te nemmeno la voglia di sapere qualcosa di me, cosa avrei dovuto fare? Apprezzo e va bene la porta aperta te la lascio”.

Walter ribadisce: “Il passato lasciamolo dietro, se vuoi io ci sono. Io ti credo, sei un uomo, ho fiducia in te e mi fido delle cose che dici, ma io ci sono stato quando eri piccolo, nonostante le problematiche lavorative”.

Andrea incalza e gli chiede un’ultima cosa: “Se non fossi venuto qui, avresti fatto il primo passo?” Ecco Il Video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento