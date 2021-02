Andreazzoli difende l’operato di Gattuso: “Non ha mai avuto il gruppo al completo”

A Tuttomercatoweb, il tecnico Aurelio Andreazzoli ha affrontato il tema Napoli – Juve. Quest’ultimo si è soffermato anche su mister Gattuso e sul suo futuro avvolto nel dubbio.

Andreazzoli: “Napoli e Juve sono entrambe forti, sarà una gara difficile”

Di seguito le dichiarazioni del tecnico.

“Gattuso spesso non ha avuto il gruppo al completo. Qualsiasi altra squadra, come l’Inter senza Lukaku e Lautaro o il Milan senza Ibra, potrebbe avere problemi quando ci sono delle defezioni“.

“Per quanto riguarda la sfida tra Napoli e Juve, sarà complessa per entrambe. Sia gli azzurri che la Juve sono forti. I bianconeri hanno dalla loro il morale e il momento favorevole perché vengono da una serie di vittorie; al contrario, per il club campano non si tratta di un bel periodo“.

“Dopo un periodo sottotono, c’è stato un cambio di rotta per la squadra piemontese. Pirlo aveva bisogno di ambientarsi. Mi sembra che i risultati gli sorridano. Il gruppo sta facendo un grande lavoro ed è entrato pienamente nella corsa Scudetto oltre ad essere in finale di Coppa Italia”

