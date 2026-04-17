andria-celebra-il-made-in-italy:-premiate-le-eccellenze-del-territorio

Al via la prima edizione di “Valore Prodotto Italia”

Un riconoscimento dedicato all’eccellenza degli imprenditori e delle realtà aziendali, testimonianza concreta di vitalità e di diversificazione del tessuto economico locale.

Si è svolta ad Andria, in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, la prima edizione del Premio “Valore Prodotto Italia – Eccellenze del Territorio”, promosso dall’Associazione Prodotto Italia APS, con il patrocinio del Comune di Andria, della Provincia Bat, della Regione Puglia e dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

L’obiettivo è stato quello di valorizzare le eccellenze produttive, imprenditoriali e culturali del territorio, sottolineando il ruolo strategico delle imprese nella promozione del Made in Italy.

L’iniziativa organizzata da Fedele Santomauro, presidente dell’Associazione Prodotto Italia APS e moderata dalla giornalista, Damiana Dorotea Sgaramella, con l’intervento di Cesareo Troia, assessore alle Attività Produttive, ha rappresentato un importante momento di confronto tra le istituzioni, il mondo accademico e le imprese del territorio.

Tra i premiati, le figure rappresentative di diversi settori strategici, dall’agroalimentare al turismo, dalla manifattura ai servizi: Francesco Pierini (Pierini Maison), Eccellenza Artigianale e Tradizione del Saper Fare; Saverio Zagaria (Bar Oberdan 1967), Eccellenza nella Tradizione Familiare e Cultura dell’Ospitalità; Riccardo Di Falco (Mondottica) Eccellenza Imprenditoriale e Continuità Aziendale; Salvatore Montrone (Caseificio Montrone), Eccellenza Agroalimentare e Tradizione Casearia; Luigi Amorese (Presidente CdA, Olearia AIPO Puglia), Eccellenza nella Filiera Olivicola e Innovazione Salutistica; Antonio Sabatino (Presidente BCC Canosa – Loconia), Eccellenza nel Credito Cooperativo e Sviluppo Territoriale; Luca Recchia (Deversus) Nuova Imprenditorialità e Innovazione; Michele Tucci (Rotary Club “Castelli Svevi” di Andria), Eccellenza Professionale e Solidarietà per il Territorio; Giuseppe Nugnes (Nugnes 1920), Eccellenza nel Commercio, Moda di Qualità ed Internazionalizzazione; Cav. Lav. Giovanni Pomarico (Megamark) Eccellenza Imprenditoriale; Nino e Nicola Vassallucci (Vassalluci Viaggi), Eccellenza nel Turismo e nella Promozione del Territorio.

Inoltre sono stati conferiti due premi speciali, il primo alla carriera “Valore Prodotto Italia – Eccellenze del Territorio” ad Antonio Matarrese, per l’alto contributo offerto allo sviluppo dello sport italiano e alla valorizzazione del sistema Paese.

Il secondo premio“Eccellenza nella Rappresentanza delle Imprese e Sviluppo del Sistema Produttivo” è stato consegnato a Luigi Manganiello, presidente nazionale di Confimpresaitalia, per l’impegno della Confederazione a sostegno delle imprese in tutto il territorio nazionale.

Manganiello ha evidenziato il ruolo strategico delle imprese locali e la necessità di misure concrete a sostegno del sistema produttivo: accesso al credito, incentivi all’innovazione, supporto all’export, tutela del Made in Italy e riduzione della burocrazia.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio contesto della celebrazione della Giornata Nazionale del Made in Italy e ha rappresentato un momento di confronto istituzionale e imprenditoriale di alto profilo, con la partecipazione di rappresentanti politici, operatori economici, stakeholder del territorio e istituti bancari.

Al termine dell’evento, dopo la premiazione delle eccellenze presenti, Fedele Santomauro ha consegnato al presidente Manganiello anche una targa e una pergamena, quale riconoscimento dell’impegno della Confederazione ConfimpresaItalia a sostegno delle aziende e dello sviluppo del sistema economico territoriale.























