andria-celebra-il-made-in-italy

Il 15 aprile la “Giornata del Prodotto Italia” dove imprese, istituzioni e territorio insieme per valorizzare le eccellenze italiane

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, con il patrocinio del Comune di Andria, della Provincia Bat e della Regione Puglia, si svolgerà nella mattinata del 15 aprile 2026 presso la sala Consiliare del Comune di Andria la “Giornata del Prodotto Italia”, promossa dalla “Associazione Prodotto Italia APS”.

La giornata proseguirà, nel pomeriggio del 15 presso l’ex mercato di via Flavio Giugno, luogo simbolico restituito alla comunità come spazio di incontro, scambio e identità, a cura della “Associazione Assaggia l’Italia APS”, dove le aziende aderenti daranno vita a un percorso di degustazione e racconto, offrendo ai visitatori un viaggio tra sapori, tradizioni e storie del Made in Italy.

L’iniziativa, all’interno della Sala Consiliare, nasce con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze produttive, imprenditoriali e culturali del territorio, mettendo al centro il ruolo strategico delle imprese nella promozione del Made in Italy, inteso non solo come marchio di origine, ma come sistema integrato di qualità, identità e innovazione.

L’evento mattutino che si svolgerà dalle ore 9 alle 13 rappresenta un momento di confronto tra istituzioni, mondo accademico, imprese e professionisti, volto a rafforzare le sinergie tra i diversi attori dello sviluppo locale e a promuovere modelli virtuosi di crescita economica sostenibile.

Elemento centrale della giornata sarà la consegna del Premio a cura della “Associazione Prodotto Italia APS” per le “Eccellenze del Prodotto Italia” riconoscimento attribuito a imprenditori e realtà aziendali che si sono distinti per capacità innovativa, valorizzazione delle filiere produttive e contributo concreto allo sviluppo del territorio.

A ricevere il Premio saranno alcune tra le più significative realtà imprenditoriali e professionali del territorio, espressione concreta di un Made in Italy dinamico che hanno saputo distinguersi per visione strategica, capacità di innovazione e contributo allo sviluppo economico e sociale.

Tra i premiati: Cavaliere del Lavoro Giovanni Pomarico – Megamark S.p.A., Amorese Luigi – Olearia AIPO Puglia Società Cooperativa Agricola, Giuseppe Nugnes – Nugnes 1920, Vassallucci Viaggi di Nino e Nicola Vassallucci, Luca Recchia – Deversus, Riccardo Di Falco – Mondottica, Dott. Michele Tucci – Rotary Club Andria Castelli Svevi, Antonio Sabatino – Presidente CdA BCC Canosa, Salvatore Montrone – Caseificio Montrone, Francesco Pierini – Pierini Maison, Saverio Zagaria – Bar Oberdan dal 1967 e Antonio Matarrese.

La giornata proseguirà dalle ore 16 alle 21 nell’EX Mercato di Via Flavio Giugno, l’iniziativa a cura della “Associazione Assaggia l’Italia APS” denominata “L’Altro Mercato del Made in Italy”. L’iniziativa sviluppata in collaborazione con l’assessorato alle Radici e i produttori locali andriesi quale azione identitaria e promozionale.

L’iniziativa si inserisce come l’anteprima alla partecipazione della Fiera d’Aprile, in programma dal 24 al 26 aprile 2026, e si propone di offrire un’esperienza autentica e coinvolgente, capace di valorizzare le eccellenze enogastronomiche e produttive del territorio.

L’ex mercato di via Flavio Giugno rappresenta luogo simbolico restituito alla comunità come spazio di incontro, scambio e identità. In questa giornata speciale, le aziende aderenti daranno vita a un percorso di degustazione e racconto, offrendo ai visitatori un viaggio tra sapori, tradizioni e storie del Made in Italy.

Il progetto si fonda sulla collaborazione tra imprese, sulla qualità delle produzioni e sulla capacità di raccontare il territorio attraverso le sue eccellenze. È un invito a riscoprire il significato più autentico del mercato: luogo di relazioni, cultura e identità.

Aziende partecipanti: Agricola Bruno, Agricola di Gioia, Agrolio, Az. Agricola Conte Spagnoletti Zeuli, Azienda Agricola Lantano, Cooperativa COVAN, Cusmai 1925, Olii Santoro S.r.l., Trebontà S.r.l, Consorzio di Tutela Burrata di Andria IGP, Frantoio Vallarella, Le 4 Contrade – Soc. Agr. Spagnoletti Zeuli Giovanni, Levante, Mucci 1894 Confetti e Dragées, Oleificio Cooperativo della Riforma Fondiaria, Olio Guglielmi dal 1954, Panificio storico Morano, Panificio Sociale Orsini, Pellegrino 1890, Azienda Agricola Porro, Strada dei Vini DOC Castel del Monte, “Associazione Prodotto Italia APS” e“Associazione Assaggia l’Italia APS”.