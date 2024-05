Andrologia, Francesco De Luca: importante combattere i tabù

“E far capire l’importanza”

Roma, 4 nov. (askanews) – Nel mondo della medicina, sono molte le patologie che, purpossedendo un’importanza fondamentale, rimangono spesso nell’ombra a causa di pregiudizi e preconcetti. Non tutti, adesempio, riescono a riconoscere il valore inestimabile che ha l’andrologia, una branca della medicina dedicata alla salute sessuale maschile e alla chirurgia dei genitali. Francesco DeLuca, andrologo, ha capito subito quanto fosse prezioso il valore della sua materia, ed è per questo che ha scelto di specializzarsi in questo campo. L’andrologia è, infatti, un settore di nicchia all’interno della medicina ma la realtà è che l’andrologo non si occupa solo di aspetti fisici ma anche psicologici. “Comprendere i pazienti e le loro esigenze è fondamentale per determinare il tipo di intervento necessario. Le aspettative realistiche sono cruciali, evitando di caderenell’illusione che le dimensioni siano l’unico fattore importante. C’è un mondo dietro che non si conosce, spesso perché i preconcetti e la disinformazione fanno da padrone” racconta ilDr. De Luca. Negli ultimi anni, nonostante ci sia stata una crescita nella richiesta di interventi legati all’apparato genitale maschile ciò che ancora manca è una solida cultura educativa in questo campo. Spesso, la vergogna e la mancanza di informazioni impediscono agli uomini di affrontare i propri dubbi e problemi sessuali. Il Dr. De Luca però ha spiegato che è unpasso importante, e ciò può essere attribuito a una serie di motivi, tra cui la confidenza e l’autostima dei pazienti. “Vi è la necessità di dare una giusta educazione ai giovani. Le donnevengono regolarmente accompagnate dal ginecologo fin dalla giovane età, cosa che non accade anche con i ragazzi, che spessonon ricevono la stessa attenzione per la loro salute sessuale. La mancanza di informazione può creare dubbi, oltre che ansia e depressione” afferma, sottolineando l’importanza di una giustadiscussione a riguardo: “Per affrontare questa barriera culturale, è importante iniziare a discutere apertamente della salute sessuale maschile. Le scuole e le campagne informativepossono giocare un ruolo cruciale nel sensibilizzare i giovani su queste questioni”. Nello studio del Dr. De Luca è possibile effettuare una serie di trattamenti innovativi che vanno dallafalloplastica non chirurgica (ingrandimento del pene con filler di acido ialuronico cross linkato) al ringiovanimento dello scroto (scotox) e del pene con tossina tobulinica ( Bocox TM eGrotox ) per trattare sia il deficit erettile che l’aspetto estetico, oltre che le canoniche visite di routine e di prevenzione. La cosa fondamentale, però, è sempre mettere a proprio agio i pazienti, creando un ambiente di empatia e fiducia. Questo è fondamentale per superare il gap della vergogna e dell’ansia e per effettuare una visita completa. Per il futuro, il Dr. De Luca prevede una crescita continua dell’andrologia. Le nuove tecnologie e i farmaci sempre più avanzati potrebbero rendere possibili trattamenti meno invasivi e più efficaci. È importante che gli andrologi rimangano aggiornati sulle ultimescoperte per offrire il miglior trattamento ai loro pazienti. “L’andrologia è cruciale, merita sempre maggiore attenzione e discussione. Promuovere una cultura educativa sulla salute sessuale maschile e abbattere il tabù che circonda questoargomento sono passi fondamentali per migliorare la salute e il benessere degli uomini, ed è per questo che metto sempre il massimo nel mio lavoro, cercando di rispettare le tempistiche dei miei pazienti, oltre che offrendo loro i trattamenti più innovativi. Aggiornamento e professionalità sono le mie carte vincenti” conclude il Dr. De Luca