Categoria: Secondi piatti

Ingredienti

Calamari 1 kg (puliti e senza testa e senza pelle)

Patate 700 g

Aglio 1 spicchio

Pomodori datterini pelati 200 g

Vino rosso 80 g

Origano q.b. fresco

Salvia q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Preparazione

Anelli di calamari e patate, passo 1

Per realizzare gli anelli di calamari e patate per prima cosa pelate le patate (1), poi tagliatele e metà e riducetele a tocchetti irregolari (2). In un tegame scaldate un giro di olio con l’aglio, quindi versate le patate (3).

Anelli di calamari e patate, passo 2

Aggiungete la salvia (4), rosolate qualche istante e poi sfumate con il vino rosso (5). Lasciate evaporare la parte alcolica, poi incorporate i pomodori datterini pelati (6).

Anelli di calamari e patate, passo 3

Coprite con acqua (7) e cuocete con il coperchio (8) a fuoco dolce per 30 minuti o fino a quando non saranno morbide. Intanto tagliate ad anelli i calamari già puliti (9).

Anelli di calamari e patate, passo 4

Trascorso il tempo di cottura delle patate aggiungete gli anelli di calamari (10), salate, pepate e cuocete per circa 10 minuti. A cottura ultimata profumate con origano fresco (11) e servite ben caldi gli anelli di calamari e patate (12).

Conservazione

Consigliamo di consumare subito i calamari ma se dovessero avanzare potete conservarli in frigo per un giorno. Potete preparare in anticipo le patate e cuocere al momento solo i calamari.

Consiglio

Prestate attenzione alla cottura dei calamari, se cotti eccessivamente possono risultare gommosi. Se acquistate i calamari interi potete saltare nel tegame anche i tentacoli.

