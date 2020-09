Anellucci: “Conoscendo Cavani non andrà alla Juve, manterrà la parola data ai tifosi”

Edinson Cavani è uno di quei nomi che resteranno iscritti nella storia del Napoli per sempre. Il bomber uruguayano è unito ai tifosi partenopei non solo dal ricordo dei suoi tanti goal ma anche da un forte legame affettivo. La sua dichiarazione in cui disse di non poter mai accettare una chiamata della Juventus pure è entrata nella storia e, ora che la vecchia signora è tornata su di lui, sembra essere ancora valida. È di questo pensiero Claudio Anelucci che ha detto la sua riguardo la vicenda.

Edinson Cavani ha fatto una promessa ai tifosi del Napoli

L’agente Claudio Anelucci, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha detto la sua sulla situazione di Edinson Cavani: “Dopo l’ultimo anno a Palermo, Moratti aveva praticamente preso Cavani. Chiamammo diverse volte il direttore sportivo e dopo 15 giorni decidemmo di intraprendere altre strade. Di lì ad una settimana firmammo con il Napoli. Fui io a parlare qualche tempo prima, in una cena privata, con il figlio del presidente, Edo. Chiacchierammo molto, ci conosciamo da tempo, da lì a qualche mese si concretizzò questa cosa, dopodiché facemmo tutto con Micheli e Bigon. Juventus? Da un paio d’anni a questa parte, non posso più intercedere sulle scelte personali e professionali di Edinson, c’è un’altra persona che se ne occupa. Non posso entrare nel merito, posso dire che conoscendo molto bene Cavani, non credo possa fare un’operazione del genere. C’è un’intervista ben chiara di un po’ di tempo fa e lui diceva di non vestire un’altra maglia in Serie A al di fuori di quella del Napoli, fin quando non smentisce, per me è Bibbia”.

