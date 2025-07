anf:-a-gaza-muore-il-diritto-internazionale,-basta-indifferenza

BOLOGNA – “Le notizie e le immagini che giungono dalla Striscia di Gaza sono ogni giorno più orribili e raccapriccianti. In un momento come questo, Anf pensa che nessuno possa più rimanere indifferente di fronte al disastro umanitario che si sta verificando nella striscia di Gaza”. Lo dichiara Giampaolo di Marco, segretario generale dell’Associazione nazionale forense (Anf). “Noi come avvocati non possiamo rimanere insensibili a tutto quello che sta accadendo e alla sistematica e reiterata violazione del diritto internazionale che vediamo commettere ogni giorno davanti agli occhi di tutto il mondo”, aggiunge Di Marco. L’Anf, dunque desidera “unire la sua voce a quella di tutti coloro che auspicano un immediato cessate il fuoco e chiede che le autorità politiche italiane e dell’Unione Europea adottino ogni iniziativa idonea a impedire la prosecuzione delle violenze e dei massacri in atto”.

