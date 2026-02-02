lunedì, 2 Febbraio , 26
Anfia: a gennaio elettriche +41% quota 6,6%, plug-in +134%

Milano, 2 feb. (askanews) – A gennaio il mercato dell’auto registra una crescita di ibride, elettriche e plug-in mentre prosegue il calo di benzina, diesel e gpl. Lo rileva l’Anfia.

Le autovetture mild e full hybrid aumentano del 24,9% nel mese, con una quota del 52,4%. Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili crescono dell’80,5% a gennaio e rappresentano il 14,8% del mercato del mese (a gennaio 2025 era 8,7%). Nel dettaglio, le auto elettriche hanno una quota del 6,6% nel mese con vendite in aumento del 40,7%, mentre le ibride plug-in aumentano del 134,2% e rappresentano l’8,2% delle immatricolazioni del primo mese dell’anno.

Le autovetture a benzina vedono il mercato di gennaio in calo del 25,5%, con quota di mercato del 18,8%; allo stesso modo, le diesel calano del 16,4%, con quota del 7,6%. Infine, le autovetture a gas rappresentano il 6,4% dell’immatricolato di gennaio, interamente composto da autovetture Gpl (che sono in calo del 33,9% nel mese).

Le emissioni medie di CO2 delle nuove immatricolazioni gennaio calano del 4,4% e scendono a 108,7 g/km.

