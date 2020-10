Angela di Mondello contro le 5 sfere e i problemi con la giustizia | Video Mediaset

Angela di Mondello a Live non è la d’urso contro le cinque sfere. Il fenomeno web degli ultimi mesi si scontra da subito con Karina Cascella, ex volto noto di Uomini e Donne che l’attacca: “sul tuo profilo ci sono contenuti da ignoranti. Trovo assurdo lucrare su questo danno che ha fatto”. Angela replica alle accuse dicendo: “che danno ho fatto? A Palermo in quel periodo non c’era davvero. E’ stato il web a rendere virale il mio messaggio, non io”.

Dalla parte di Angela c’è però Alda D’Eusanio che le dice: “hai risposto molto bene a tutti. La gente ti segue per sentirsi più intelligente. Ma ti stai dimostrando più intelligente tu“.

Sul finale poi Angela di Mondello racconta i suoi problemi con la giustizia: “mi hanno condannata per furto. Mio figlio stava male e ho perso la testa, ora sono tornata libera” .

Sopra e sotto i video Mediaset di Angela da Mondello contro i cinque sferati di Live Non è la D’Urso.

