Angela Maraventano, ex leghista choc: “mafia sensibile e coraggiosa non c’è più” | Video Mediaset

Angela Maraventano e le parole choc sulla mafia a Le Iene. In occasione di un comizio a sostegno di Matteo Salvini, la ex senatrice leghista ed ex componente della commissione Antimafia aveva parlato di “una mafia sensibile e coraggiosa che non c’è più”. Parole che non sono piaciute all’opinione pubblica né al mondo politico. La Maraventano ha cercato di dissociarsi da quelle parole e l’inviato Ismaele La Vardera ha pensato bene di inviarle due “picciotti” finti.

Ecco il video Mediaset del servizio delle Iene dedicato ad Angela Maraventano.

continua a leggere sul sito di riferimento