Angelica Ferri Personali premiata ‘Donna alla guida del rinnovamento’

MODENA – Angelica Ferri Personali, proprietaria de la Villa La Personala di Mirandola (Mo) ha ricevuto il premio Internazionale ‘Profilo Donna’, al Forum Monzani di Modena: si tratta della 32a edizione di un riconoscimento che quest’anno è rivolto a ‘Donne alla guida del rinnovamento’. Ferri Personali è anche dottore commercialista e docente. In occasione del ricevimento dell’ambito riconoscimento, Ferri Personali è partita con una nuova attività di commercio elettronico di prodotti per i turisti che ricordano Modena e la sua villa, divenuta tenuta alberghiera, sotto il nuovo marchio: ‘La selezione della contessa’.

“L’Emilia può davvero fare la differenza in tema di offerta turistica– spiega Ferri Personali- dall’offerta enogastronomica, fino a tutto ciò che offre la Motor Valley, c’è sempre un buon motivo per visitarci. Facciamo squadra. Sono orgogliosa di essere stata riconosciuta meritevole di un premio che sottolinea la professionalità con la quale mi sono sempre distinta nel mondo del lavoro. E’ un riconoscimento agli sforzi profusi nelle varie attività in cui esercito. Voglio ringraziare pubblicamente tutti i maestri e i collaboratori che mi hanno permesso di raggiungere questo premio”.

Si tratta di prodotti che custodiscono le tradizioni modenesi più note e altri che introducono le innovazioni d’eccellenza dei marchi emiliani: è il nuovo shop di Villa La Personala. La dimora storica, che offre soggiorni, esperienze e accoglie eventi, ha ideato un angolo bottega per soddisfare le richieste di viaggiatori, per piacere o per affari, che desiderano ripartire con un po’ di Modena nel bagaglio. Tutto ciò che si trova in bottega è presente anche nello store online (che accoglie i primi acquirenti con uno sconto natalizio).

Al di là degli appuntamenti fieristici del food e della Motor Valley, autentiche unicità del territorio, Modena e la sua provincia attirano sempre più turismo. “Dopo la pandemia, e in seguito al restauro del nostro borgo- spiega Angelica Ferri Personali, proprietaria e anima di La Personala– c’è stato un boom di ospiti internazionali. In estate soprattutto dagli Stati Uniti, anche dall’Australia; in questo periodo prevalgono gli europei, tedeschi e francesi in particolare, e naturalmente molti italiani. Le nostre 12 camere sono piene tutti i giorni, quindi abbiamo fra i 15 e i 25 ospiti pernottanti”. Gli eventi coinvolgono fra le 25 e le 500 persone, in estate con gli spazi esterni: “Ci scelgono per appuntamenti diversi, dal team building aziendale al matrimonio”.

È pensata per loro la selezione dei marchi, curata da Ferri Personali e dal suo staff, e che non si può solo sintetizzare in merchandising. Prodotti legati ai Motori: “Ferrari, Lamborghini, Dallara, Pagani: sono tra i più richiesti dagli ospiti appassionati di velocità. Per loro, in collaborazione con Modena Travel – che è presente anche in centro a Modena con un negozio – ci sono le gift card per esperienze negli stabilimenti di produzione e giri in pista con piloti”.

Fra le novità presentate all’inaugurazione ci sono infatti linee nate proprio alla Personala. Sotto l’etichetta ‘La selezione della contessa’, si trovano elementi per l’home decor, come i sottopiatti della collezione Maria Vittoria Atelier, i profumi per ambienti Cristiana Bellodi e i saponi naturali con oli essenziali Altamarea. A questi si aggiunge la collaborazione con Montorsi, una boutique modenese. “La linea più recente che abbiamo inventato- racconta Ferri Personali- si chiama ‘Le mattarelle’ e ha come logo il tortellino: con questo design abbiamo creato gioielli e portachiavi”.

Lo staff dello shop punta molto sul prossimo Natale: “Dopo due anni di limitazioni, se le tendenze non ingannano, il prossimo periodo festivo sarà persino migliore di quelli pre-Covid”. Sul fronte gastronomico, c’è il panettone di Luca Marchini, chef stellato, e lo storico aceto balsamico dell’Acetaia Malagoli. E dopo la cena, i giochi di società Made in Modena: “Le carte da briscola hanno, al posto dei semi, cotechini e forme di parmigiano e il nostro gioco dell’oca è il tradizionale ‘A tal dèg’, che vuol dire ‘Puoi dirlo forte’. Lo scaffale editoria è completato dalle proposte di Officine Editore.

Nel corner sono esposti anche marchi diversi, perché a La Personala fare rete è sempre stata un’attenzione dedicata al territorio nel quale è connaturato il borgo, nato nel 1100.

“Dalla nostra terra cerchiamo di trovare energia, nutrendoci di emozioni”, dice Ferri Personali, che negli ultimi anni si è occupata anche del recupero della villa danneggiata gravemente dal terremoto del 2012.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it continua a leggere sul sito di riferimento