Angelica Montini? Fedez aveva parlato di una ragazza col cognome simile a ‘Moini’

BOLOGNA – Angelica Montini il vero amore, da sempre, di Fedez? Questo è quello che sostiene Fabrizio Corona, che ieri nel suo nuovo format ‘Falsissimo’ ha fatto una serie di rivelazioni choc sulla presenza di questa ragazza nella vita del cantante anche prima e durante il matrimonio con Chiara Ferragni. Cosa c’è di vero non si sa, difficile credere tutto, ma forse qualcosa sì. Corona parla di fatti datati ma anche più recenti, come il fatto che Fedez il giorno dell’apparizione a Sarà Sanremo sarebbe stato fuori forma proprio dopo una telefonata con questa Angelica Montini che voleva scaricarlo. E ha spiegato che anche i malesseri e le nostalgie manifestate di recente dal rapper erano tutti legati a questa ragazza, bionda e bellissima, presente da anni nella sua vita ma in disparte (per scelta di lei). Quando ieri Corona ha buttato in rete questo nome, Montini, a chi segue bene Fedez sarà scattata una luce. Perchè un paio di settimane fa, nella settima puntata del suo nuovo podcast Pulp dedicata alle “Foglie del destino”, Fedez aveva spiegato in una lunga intervista il suo avvicinamento all’antichissimo rito indiano della lettura delle foglie. E lì, a un certo punto, aveva citato una ragazza che aveva un cognome simile al nome del demone indiano ‘Moini’. Forse allora quello che dice Corona ha un fondo di verità?

LE PAROLE DI FEDEZ, I NUMERI E IL DEMONE ‘MOINI’

Quando a metà gennaio Fedez aveva parlato a Pulp della sua esperienza con la lettura delle foglie, aveva raccontato come dalla lettura della sua foglia (che gli viene fatta in collegamento Skipe da un lettore indiano, Vinod, capace di leggere il tamil) erano emersi alcuni ‘numeri’ importanti che ricorrevano in modo ciclico nella sua vita. I numeri sono 9, 18, 27 e 36 e in pratica ogni nove anni, ha spiegato il lettore indiano, si ripresenterebbe nella vita di Fedez una avatar, nella forma di questo demone ‘Moini’, che gli portava pensieri autodistruttivi e autolesionisti.

QUEL COGNOME COSÌ SIMILE

Fedez, saputi i numeri, ha ritrovato effettivamente in questi numeri delle date e degli avvenimenti importanti della sua vita: “A 9 anni ho subito una molestia- ha raccontato- che è comunque stata una cosa particolare e non mi è più successa. A 18 ho tentato il suicidio per la prima volta per una ragazza, una ‘Moini’. A 27 anni conosco mia moglie, a 36 conosco una ragazza che non solo mi riporta indietro un certo di dinamiche, ma il cui cognome, Moini, è esattamente molto molto simile al cognome di questa ragazza”. Fedez non ce li ha ancora 36 anni, li compirà il 15 ottobre 2025, ma nel podcast ha spiegato che è già “entrato nell’anno dei 36”. Quindi questa ragazza l’avrebbe conosciuta negli ultimi mesi. Che sia Angelica Montini? L’ha conosciuta ora o a 18 anni? Il cognome a cui si riferisce Fedez è quello di questa conoscenza recente o della precedente ragazza per cui aveva tentato il suicidio? Ha ragione Corona o no?

VERO O NON VERO, LA LETTURA DELLE FOGLIE “È MOLTO AFFASCINANTE”

Fedez, nel raccontare il rituale indiano, non ha nascosto il grande “scetticismo” con cui si è avvicinato a questo rituale (che gli ha proposto la sua mental coach). Però alcuni dubbi sulla veridicità delle predizioni gli è venuto. “Non posso non dire che, da quando leggo la mia foglia, non mi siano successe cose strane”. E delle cose sono state lette giuste, anche se è chiaro “chi legge pronuncia dei fonemi e si vede che non comprende quello che ti sta leggendo”. Cosa c’era nella foglia di Fedez? “I nomi dei miei figli, il nome di mia moglie”, e poi secondo la mia foglia “io sarei già dovuto morire con il cancro”. Il cancro al pancreas per cui il rapper venne operato quattro anni fa. Insomma, coincidenze che hanno impensierito Fedez. Vero o non vero, ha concluso il cantante, è comunque un rituale fascinoso di cui lui ha voluto parlare nel podcast: “Indipendentemente da tutto, è culturalmente affascinantissimo”.

