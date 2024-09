Angelina Jolie e Salma Hayek sfilano sul red carpet al TIFF di Toronto

La prima mondiale di “Senza sangue”, tratto dal romanzo di Baricco

Toronto, 9 set. (askanews) – L’attrice e regista americana Angelina Jolie sfila sul red carpet di Toronto con il suo ultimo lavoro da regista: “Senza sangue”, una storia di famiglia e vendetta dei primi del XX secolo con protagonista l’attrice messicano-americana Salma Hayek. “Sono riuscita a dare tutta me stessa perché mi sentivo al sicuro, perché avevo lei, avevo Angelina”, ha detto Hayek al Toronto International Film Festival (TIFF), aggiungendo che il film è stata “una delle cose più belle che mi siano mai capitate”. Le riprese di ‘Without Blood’, con Salma Hayek e Demiàn Bichir, tratto dal romanzo di Alessandro Baricco, sono state realizzate in varie location degli studi di via Tuscolana, tra cui il tecnologico Teatro 18 che ospita il Led Volume Stage. Entra così nel vivo la 49ma edizione del Toronto Film Festival, in programma fino al 15 settembre 2024.