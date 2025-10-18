sabato, 18 Ottobre , 25
angelina-jolie:-sudan,-gaza,-afghanistan,-cosa-impedisce-di-aiutarli?
Angelina Jolie: Sudan, Gaza, Afghanistan, cosa impedisce di aiutarli?

Angelina Jolie: Sudan, Gaza, Afghanistan, cosa impedisce di aiutarli?

Video NewsAngelina Jolie: Sudan, Gaza, Afghanistan, cosa impedisce di aiutarli?
Redazione-web
Di Redazione-web

A Roma l’attrice che ha collaborato per oltre vent’anni con l’UNHCR

Roma, 18 ott. (askanews) – Tra le star più attese alla 20esima Festa del Cinema di Roma, Angelina Jolie sul red carpet dell’Auditorium Parco della Musica per presentare “Couture” di Alice Winocour ha risposto anche a una domanda sulla situazione a Gaza. Jolie ha collaborato per oltre vent’anni con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) , prima come Ambasciatrice di buona volontà dal 2001 al 2012 e poi come Inviata Speciale dal 2012 fino a dicembre 2022.”Ho visitato per molti anni i rifugiati palestinesi, vivono da decenni come sfollati. Credo onestamente che sia il momento di fare domande al sistema internazionale, al diritto internazionale e cercare davvero di capire cosa impedisce di aiutare persone che sono in disperato stato di necessità in tutto il mondo. Sudan, Afghanistan, Gaza. E’ una domanda davvero cruciale”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.