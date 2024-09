angelina-mango-star-alla-festa-di-chiusura-del-pride-village-a-padova

Sabato 7 settembre ospite d’eccezione del festival LGBTQIA+

Roma, 4 set. (askanews) – Sabato 7 settembre 2024 il Pride Village Virgo, il più grande Festival LGBTQIA+ italiano ospiterà alla Fiera di Padova, in occasione della grande festa di chiusura della sua XVII Edizione, la cantautrice Angelina Mango.

Con dieci dischi di platino, tre dischi d’oro e oltre 504 milioni di stream audio e video in soli 12 mesi, la cantautrice ha trionfato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con “la noia” – triplo disco di platino – e ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest. Dopo la pubblicazione del suo primo album di inediti “poké melodrama”, Angelina ha dato il via al suo tour nei principali festival estivi in Italia e in Europa e proseguirà live in autunno con un tour nei club italiani ed europei.

In concomitanza con l’ultimo giorno del Festival alla Fiera di Padova, si terrà con partenza dalle 18 in Piazza Garibaldi a Padova, la seconda edizione della Pride Run, evento ludico-sportivo unico in Italia, nato per promuovere l’inclusività, i diritti civili e la solidarietà.

In occasione della chiusura della propria XVII Edizione il Pride Village Virgo ha voluto organizzare una grande party ricco di eventi e ospiti.

A cominciare da “Mini Ravers”, evento pomeridiano dedicato a tutte le famiglie, nato in Inghilterra dall’idea di due neopapà amanti del clubbing, che volevano far assaporare ai propri figli l’atmosfera della disco. Per l’occasione il Padiglione della Fiera, climatizzato, sarà adattato alle esigenze dei bambini di tutte le età con musica di qualità a volume contenuto e animazione ad hoc. Un pomeriggio divertente dove genitori e figli possono divertirsi assieme ballando tutti i grandi successi dagli anni 90 a oggi.

Dopo il live di Angelina Mango, la festa proseguirà ancora sul dancefloor con la partecipazione di Zelletta, personaggio poliedrico che nella sua carriera ha alternato la sua professione di modello per Dolce & Gabbana e Armani e la partecipazione a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip, con quella di Dj e producer.