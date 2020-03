Angelini, Alessandra Favilli direttore relazioni esterne

Con l’incarico di External and Institutional Relations Director inizia oggi il percorso di Alessandra Favilli in Angelini Holding. La funzione di relazioni esterne e istituzionali è nuova nella Holding ed è stata istituita nell’ambito di un progetto di riorganizzazione della struttura del gruppo, che controlla Angelini Pharma, Bertani Domains, Fater e Fameccanica, quest’ultime joint venture paritetiche con Procter & Gamble. In questo ruolo, Favilli lavorerà riportando direttamente al Ceo di Angelini Holding.

Nonostante un percorso universitario scientifico, Favilli inizia a lavorare da subito nella comunicazione attraversando diverse discipline: il giornalismo come collaboratore della pagina milanese del quotidiano La Repubblica,

