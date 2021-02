Angelini Pharma, firmati nuovi accordi integrativi aziendali

ROMA (ITALPRESS) – Angelini Pharma e i sindacati FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL, tra dicembre e gennaio, hanno firmato i rinnovi degli accordi integrativi aziendali, di durata triennale, per tutte e 5 le sedi italiane dell’Azienda.

“Gli accordi integrativi recentemente siglati con le organizzazioni sindacali – dichiara Roberto Lombardo, Chief HR and Oganization Officer di Angelini Pharma – rappresentano la concretizzazione dell’impegno intrapreso da tempo da Angelini Pharma nei confronti dell’incremento del welfare aziendale, del miglioramento dell’equilibrio vita-lavoro e della tutela dei diritti familiari. Tutti questi elementi sono i capisaldi delle politiche che l’azienda ha implementato verso i propri dipendenti e che ne fanno una realtà di assoluto rilievo in termini di attenzione alle risorse umane”.

