Angelo Cuva coordinatore del centro studi Assoimpresa

ROMA (ITALPRESS) – Un nuovo passo avanti per Assoimpresa che nei giorni scorsi ha istituito un Centro Studi che svolgerà attività di ricerca, documentazione e formazione a favore degli associati sulle tematiche di maggiore attualità ed interesse che riguardano il mondo imprenditoriale.

Il Presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi, ha insediato il Centro studi composto da esperti di varie materie e che sarà coordinato da Angelo Cuva, docente di Diritto Tributario nell’Università di Palermo.

Gli altri componenti sono: Giuseppe Guella, Tiziana Milana, Domenico Pitruzzella, Maurizio Savarese, Giacomo Siragusa e Piero Vizzini.

“Un centro studi che potrà essere d’aiuto per individuare le norme e le attività tecno-giuridiche utili per i soci ma anche nei confronti della pubblica amministrazione – ha sottolineato Mario Attinasi – necessarie alla crescita e allo sviluppo dell’associazione”.

