angi,-il-nucleare-nella-pianificazione-energetica

Roma, 20 feb. (askanews) – Si è svolto presso lo Spazio multimediale Europa Experience – David Sassoli di Roma, l’evento “Il nucleare nella pianificazione energetica. Sicurezza, innovazione e competitività nel contesto internazionale”, promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), con il patrocinio del Parlamento Europeo, di World Energy Council Italia e del CDTI.

L’iniziativa ha riunito rappresentanti istituzionali, mondo accademico, imprese e stakeholder del settore energetico. Ad aprire i lavori sono stati Gabriele Ferrieri, Presidente di ANGI e Fabrizio Spada, Responsabile Relazioni Istituzionali degli Uffici del Parlamento europeo in Italia.

“Abbiamo convocato diversi esponenti, italiani e internazionali, di aziende e università, per accendere un confronto propositivo tra le istituzioni e gli esperti del settore, evidenziando, dal punto di vista del nuovo paradigma tecnologico e scientifico, quale direzione il nostro Paese intende seguire in termini di visione e approvvigionamento energetico. Siamo grati per l’importante presenza e adesione dei partecipanti e auspichiamo che i temi emersi possano essere utili alle istituzioni italiane ed europee per proseguire nella visione strategica sulla pianificazione del nucleare, elemento da considerare per lo sviluppo e l’indipendenza energetica del nostro Paese” ha dichiarato Ferrieri.

Fabrizio Spada ha sottolineato: “Pensare che un singolo Paese possa fare da solo è aleatorio. Nei campi in cui l’UE agisce unita, attraverso i Trattati, abbiamo visto che l’Unione Europea funziona con risultati eccellenti”.

È stato trasmesso il videomessaggio dell’On. Mariateresa Vivaldini (Membro della Commissione ITRE – Commissione per l’Industria, la Ricerca e l’Energia del Parlamento europeo). Al panel hanno preso parte, in ordine di intervento: William Nonnis (Analista tecnico operativo per la digitalizzazione e l’innovazione – Struttura di Missione PNRR, Presidenza del Consiglio dei Ministri), Nicola Ippolito (Direttore Divisione Nucleare – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Maria Siclari (Direttore Generale – ISPRA), Gian Luca Artizzu (Amministratore Delegato – Sogin), Gianluca Duretto (Professore – Università Internazionale di Roma UNINT, Infrastrutture digitali e blockchain), Andrea Malizia (Professore Associato in Misure e Strumentazione Nucleari – Università di Tor Vergata), Francesca Ferrazza (Responsabile Magnetic Fusion Initiatives – Eni), Piergiorgio Rosso (Rappresentante – AIDIC, Associazione Italiana di Ingegneria Chimica), Michele Vitiello (Segretario Generale – World Energy Council Italia), Carmelina Salierno (Responsabile Sezione per la Vigilanza sulla Sorveglianza Ambientale – ISIN), Alessandro Dodaro (Direttore Dipartimento Nucleare – ENEA), Fabio Giannetti (Professore Associato – Sapienza Università di Roma, Docente di Applicazioni dell’Energia Nucleare e Consigliere scientifico dell’Advisory Board e dell’AIN), Massimiliano Tacconelli (Nuclear Program Manager – Walter Tosto S.p.A.), Alessio Iuvara (Vicepresidente Young Generation AIN – Associazione Italiana Nucleare INYG), Vincenzo Santoro (Presidente Commissione AI – Esperto Energy & Utility). L’evento si è concluso con una sessione di interviste e approfondimenti con i relatori. Con questa iniziativa, ANGI conferma il proprio impegno nel promuovere momenti di confronto tra istituzioni, ricerca e imprese sui temi strategici per il futuro del Paese. L’Associazione proseguirà il percorso di dialogo avviato, favorendo il coinvolgimento delle nuove generazioni nei processi decisionali legati all’innovazione e alla pianificazione energetica, con l’obiettivo di contribuire a una visione industriale e tecnologica solida e orientata al contesto europeo e internazionale.