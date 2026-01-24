anguillara-choc,-i-genitori-del-marito-di-federica-torzullo-trovati-impiccati-in-casa

(Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos sono stati trovati morti impiccati in casa i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso dell’omicidio della moglie Federica Torzullo, uccisa nella villetta della famiglia ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Sul posto sono presenti i carabinieri e si attende l’arrivo del medico legale.

A quanto apprende l’Adnkronos la coppia avrebbe lasciato una lettera indirizzata al loro altro figlio, Davide Carlomagno, in cui avrebbero dato la spiegazione del loro gesto prima di suicidarsi.

A dare l’allarme, dopo che non riusciva a contattare la coppia, è stata la zia di Claudio e Davide Carlomagno. La donna si è rivolta ai carabinieri che andati sul posto e hanno trovato i due impiccati. La madre di Carlomagno, Maria Messenio, si era dimessa nei giorni scorsi da assessore alla Sicurezza di Anguillara Sabazia.

“Sono sconvolto, erano bravissime persone”, ha detto a caldo all’Adnkronos l’avvocato Andrea Miroli, difensore di Claudio Carlomagno, appresa la notizia del probabile suicidio.

Claudio Carlomagno ha confessato nei giorni scorsi l’omicidio della moglie: è accusato di femminicidio e occultamento di cadavere. Il procuratore di Civitavecchia ha ipotizzato “due scenari” per la morte della 41enne. C’è stata “premeditazione o la complicità di qualcuno” sostiene il Alberto Liguori che non crede nella “ricostruzione della dinamica dell’omicidio”. “Non convince” ribadisce.

I dubbi su quanto raccontato da Carlomagno potrebbero rafforzarsi da quanto emerso dall’autopsia sul corpo della vittima: secondo quanto apprende l’Adnkronos, infatti, nello stomaco di Federica Torzullo sarebbero stati trovati residui di cibo le cui analisi potrebbero anticipare l’orario della morte addirittura alla sera prima. Nel corso dell’udienza di convalida, tenutasi mercoledì nel carcere di Civitavecchia, l’uomo ha raccontato di aver assassinato sua moglie fra le 6:30 e le 7:15 del mattino del 9 gennaio.

Giovedì mattina sono stati sentiti anche nella caserma dei carabinieri della Compagnia di Bracciano i genitori di Federica Torzullo. A quanto si apprende la coppia è stata ascoltata molto probabilmente proprio per riscontrare alcune delle dichiarazioni fatte da Carlomagno.