Animali fantastici – I crimini di Grindelwald, Canale 5 anticipa il film in prima tv: rinviato Il Signore degli Anelli

Colpaccio in casa Mediaset. Canale 5 anticipa la messa in onda di Animali fantastici – I crimini di Grindelwald, e c’è da scommettere che la scelta di programmazione sarà di sicuro apprezzata dai fan della saga. Saga che, come ormai noto, è ispirata alle vicende di successo del maghetto Harry Potter, i cui film, tornati di recente in replica su Italia 1, tanto hanno dato soddisfazioni al Biscione.

Animali fantastici – I crimini di Grindelwald, in tv su Canale 5 il 20 aprile 2020

“Con grande anticipo rispetto ai tempi abituali di uscita sulle televisioni free – si legge nel nuovo comunicato con l’annuncio – Mediaset è riuscita a regalare ai propri spettatori una grande super prima visione: il film Animali fantastici – I crimini di Grindelwald».

Si tratta, ovviamente, di Animali fantastici 2, il nuovo film in prima tv della saga cinematografica, tratto dal libro di J.K Rowling e con, tra gli altri, nel cast, gli attori Jude Law e Johnny Depp.

La pellicola andrà quindi in onda il prossimo lunedì 20 aprile 2020, in prima serata, con la rete diretta da Giancarlo Scheri che si dice “orgogliosa di poter offrire al pubblico, in questo momento di isolamento domestico, un film attesissimo per gli appassionati».

Questo anche dopo che, lo scorso martedì 14 aprile, c’è già stata la replica di Animali fantastici e dove trovarli, ultima riproposizione del film in tv, che su Canale 5 ha ottenuto ascolti pari a 3.239.000 di telespettatori medi e il 12,4% di share (dati Auditel).

Il Signore degli Anelli rinviato al 27 aprile 2020

L’appuntamento con Il Signore degli Anelli è stato dunque rinviato. Inizialmente prevista per lunedì 20 aprile 2020, la replica del primo film della saga, dal titolo Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello, viene posticipata di una settimana.

La trilogia sarà quindi programmata da Canale 5 a partire dalle 21.30 circa di lunedì 27 aprile. E salvo cambiamenti, lunedì 4 e lunedì 11 maggio ci sarà spazio anche per i restanti Il Signore degli Anelli – Le Due Torri e Il Signore degli Anelli – Il Ritorno del Re.

Canale 5, la programmazione serale dal 20 al 26 aprile 2020

Ricapitolando, allora, è questa la programmazione serale di Canale 5 per i giorni della settimana che vanno da lunedì 20 a domenica 26 aprile 2020, tra repliche ampiamente rodate, in-aspettate prime tv e programmi di punta di ritorno in palinsesto:

Lunedì 20 : Animali fantastici 2 (film in prima tv);

: Animali fantastici 2 (film in prima tv); Martedì 21 : Karol – Un uomo diventato papa (film in replica al posto di Mission Impossibile – Fallout in prima tv);

: Karol – Un uomo diventato papa (film in replica al posto di Mission Impossibile – Fallout in prima tv); Mercoledì 22 : Tu sì que vales 2019 (seconda puntata in replica);

: Tu sì que vales 2019 (seconda puntata in replica); Giovedì 23 : I Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare (film in replica);

: I Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare (film in replica); Venerdì 24 : Paperissima (replica della puntata con Gerry Scotti e Michelle Hunziker);

: Paperissima (replica della puntata con Gerry Scotti e Michelle Hunziker); Sabato 25 : Ciao Darwin – Terre Desolate (replica della sesta puntata Davide vs Golia);

: Ciao Darwin – Terre Desolate (replica della sesta puntata Davide vs Golia); Domenica 26: Live – Non è la D’Urso (nuova puntata in diretta).

