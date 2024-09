Animali, Kasanova lancia la “pet friendly zone”

Dal controllo intelligente per pasti equilibrati all’acqua fresca per i gatti

Roma, 25 set. (askanews) – Che la pet therapy (che si basa sull’interconnessione tra animali domestici e persone) incida sul benessere e sulla qualità della vita è un dato ormai certo. Ne è una prova il fatto che a oggi in Italia circa il 30 per cento delle famiglie possiede almeno un cane e più del 20 percento almeno un gatto.

Benefici ed emozioni che trasformano dunque la casa in un luogo cult degli amici a quattro zampe dove innovazione, glamour e design strizzano l’occhio ai “nuovi” membri di famiglia. Molti brand e catene hanno infatti inserito tra gli scaffali una serie di prodotti che dimostrano come ci sia sempre più attenzionata e richiesta.

Anche Kasanova ha pensato a una “pet friendly zone” con nuove proposte cult. Si va dal controllo intelligente per pasti equilibrati, all’acqua fresca e pulita con sistema a erogazione continua per i gatti. Avere animali domestici significa infatti prestargli attenzioni e cure necessarie con una vera e propria comfort zone pensata per garantire le cure giuste anche nelle ore in cui non si è in casa, “Gli animali non solo provano affetto, ma desiderano essere amati”, come diceva Charles Darwin.