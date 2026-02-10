martedì, 10 Febbraio , 26
anna-ferzetti-prof.-al-cinema:-“parlare-di-scuola-oggi-e-necessario”
Anna Ferzetti Prof. al cinema: “Parlare di scuola oggi è necessario”

Anna Ferzetti Prof. al cinema: “Parlare di scuola oggi è necessario”

Video NewsAnna Ferzetti Prof. al cinema: "Parlare di scuola oggi è necessario"
Redazione-web
Di Redazione-web

Nel film “Domani interrogo” di Umberto Carteni

Roma, 10 feb. (askanews) – L’importanza della scuola e della figura dell’insegnante capace di ascoltare e accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita. Questo racconta “Domani interrogo” di Umberto Carteni, presentato durante la Festa del cinema di Roma, ad Alice nella città, e ora nelle sale dal 19 febbraio.Il film (tratto dall’omonimo romanzo di Gaja Cenciarelli, con uno stile quasi documentaristico, segue i ragazzi di un liceo di Rebibbia, periferia romana. Un contesto difficile ma che non spaventa la Pofessoré, come la chiamano gli studenti, professoressa di inglese, interpretata da Anna Ferzetti: una donna che piano piano riesce ad ascoltare e a supportare una classe alle prese con spaccio, fumo, primi amori e contesti familiari disastrati, entrando nelle vite e nel cuore dei suoi studenti.Anna Ferzetti: “L’ascolto per me è la parola chiave, è un film sincero e onesto, dove si ride molto e si piange anche, è una grande e bellissima storia d’amore tra una professoressa e i suoi allievi”.Il film scorre quasi su un doppio binario, mostrando il punto di vista della professoressa e quello dei ragazzi. L’incontro tra generazioni che a volte riesce a trovare un punto comune e non solo di scontro. “Sono felice che ci siano sempre più progetti che parlino di scuola, professori, ragazzi, credo sia un argomento estremamente attuale e necessario in questo momento” ha detto l’attrice.E parlando degli insegnanti di oggi: “Io ringrazio tutti quei professori che tutti i giorni fanno questo e credono in questo, vogliono bene ai ragazzi e hanno voglia di conoscerli, li accompagnano e li prendono per mano, nel bene e nel male, con alcuni ci riescono con altri meno, è un compito difficilissimo insegnare e fondamentale”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.