Anna Tatangelo: “Mi sento molto più libera, più leggera”

“Il nuovo singolo Inferno è il primo passo verso una nuova era”

Milano, 15 mag. (askanews) – La “Ragazza di periferia” torna con energia rinnovata, Anna Tatangelo parla di “Inferno” il suo nuovo singolo e del periodo speciale che sta vivendo.”È un periodo particolare, mi sento molto più libera di poter dire le cose che penso, mi sento più leggera, con la voglia di divertirmi, di ritrovare un po’ quella ragazza di periferia che spesso con questa maschera di timidezza si è vista poco”.La popolare cantante che ha collezionato oltre 20 dischi di platino vendendo milioni di copie in tutto il mondo, racconta così il suo brano. “Allora Inferno… questa parola raccoglie degli elementi importanti che sono appunto la passione, la consapevolezza e che inevitabilmente tira fuori la propria femminilità, la propria sensualità ed è un racconto. Poi diciamo questo racconto si sviluppa anche nel video di inferno in cui c’è una mini me che cammina sul mio corpo, quindi l’esplorazione ed è un pezzo che è stato il primo tirato fuori in studio, che abbiamo appunto fatto in studio e sono felice proprio che sia il primissimo singolo”.Anna nella sua carriera ha inciso più di cento canzoni e pubblicato otto album d’inediti. Ora guarda avanti. “Questa canzone rappresenta un primo passo verso una nuova era per me in cui c’è un’evoluzione musicale perché Inferno è solamente una piccola anticipazione di quello che poi sarà il disco in cui ci sono delle tematiche molto profonde, c’è tanto di me stessa e veramente segna una nuova era musicale per me”.Insieme al nuovo singolo, Anna annuncia anche due concerti evento dal titolo Tatangeles: l’11 novembre alla Casa della Musica di Napoli e il 25 novembre ai Magazzini Generali di Milano.