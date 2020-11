Anna Tatangelo si commuove e piange ad All Together Now | Video Mediaset

Anna Tatangelo, che quest’anno fa parte della giuria di All Together Now, si commuove parlando dei suoi genitori. La cantante si è sciolta in lacrime parlando di riconoscenza nei confronti dei propri genitori, dopo aver sentito la storia di una concorrente, Beatrice Baldaccini. La conduttrice Michelle Hunziker, compreso il momento di debolezza della collega e giudice, ha commentato così quanto stava accadendo: “Anna è molto emozionata in questo, adesso non entriamo nei dettagli”.

