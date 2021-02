Anna Valle a Verissimo: l’amore per la sua famiglia | Video Mediaset

Anna Valle a Verissimo ha raccontato l’amore per la sua famiglia. L’attrice, ex Miss Italia, ha parlato della sua carriera, dei suoi esordi e di come, poi, pian piano ha organizzato i suoi impegni tenendo sempre ben presenti le esigenze della famiglia. La Valle ha spiegato di non aver sempre accettato tutto proprio per ritagliarsi del tempo per seguire i suoi affetti più cari. Per una serie di sole sei puntate, ad esempio, succede di stare lontani da casa per mesi e mesi e non è possibile accettare un lavoro dopo l’altro e abbandonare tutti. Ecco il video Mediaset con l’intervista integrale.

