AGI – Il sindaco di Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ha annunciato che la sua città rinuncerà a organizzare il suo famoso Carnevale nel 2021 a causa dell’aumento dei contagi da Covid-19.

Le scuole di samba speravano ancora che la ricorrenza potesse essere celebrata il prossimo luglio. “Non ho mai nascosto la mia passione per il carnevale e conosco l’importanza economica di questo evento culturale per la nostra città. Tuttavia, mi sembra sciocco immaginare in questo periodo che potremo organizzare il carnevale a luglio”, a scritto Paes su Twitter.

“Nel 2022 potremo (tutti debitamente vaccinati) celebrare la vita e la nostra cultura con tutta l’intensità che merita”,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Annullato il Carnevale di Rio de Janeiro proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento