Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! Buone notizie per gli appassionati di Netflix e Sunderland ‘Til I Die, la docu-serie dedicata alla storia del club inglese che ha vissuto una doppia retrocessione dalla Premier League nell’arco di due stagioni calcistiche. Verso la metà di marzo uscirà la seconda stagione, come annunciato dal produttore Leo Pearlman durante un incontro con gli studenti della University of Sunderland….

L’articolo Annunciata la seconda stagione di Sunderland ‘Til I Die: la data di uscita proviene da Notiziedi.

