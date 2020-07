Annunciati i vincitori degli iPhone Photography Award 2020

Oggi, sono stati annunciati i vincitori del 13° iPhone Photography Awards (IPPA) 2020. Uno degli scatti vincenti è stato realizzato con un iPhone 4.

Il vincitore del premio Photographer of the Year sono andati alla fotografa Dimpy Bhalotia del Regno Unito per la sua immagine Flying Boys, scattata con un iPhone X. La foto è stata scatta in India e mostra tre ragazzi saltano da un muro sul fiume Gange. “I loro arti espressivi riempiono il cielo di tensione ed esuberanza“.

