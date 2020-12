ANSA – Juventus Napoli, udienza fissata per il 22 dicembre alle 14.30

I fatti di Juventus Napoli sono ormai lontani due mesi. Il 4 ottobre gli azzurri non partirono per Torino, subendo così la punizione del 3-0 a tavolino con tanto di punto di penalizzazione annesso. Gli uomini di Gattuso hanno così conquistato 21 punti sul campo, ma sono 20 quelli che figurano in classifica e che vengono dichiarati ufficiali. De Laurentiis però non ha mai smesso di credere nelle procedure di giustizia sportiva (e non) ed è convinto di poter ribaltare questa sentenza (ma ne era convinto anche precedentemente, con la FIGC e il CONI). Difficile che un organo sportivo cambi la sua visione sull’accaduto, ma il Collegio di garanzia potrebbe riscontrare delle falle nei verdetti precedenti.

ANSA – L’udienza su Juventus Napoli ci sarà il 22 dicembre 2020

Il caso Juventus-Napoli sarà discusso dal Collego di garanzia del CONI il 22 dicembre alle ore 14.30. Si tratterà di un’udienza a sezioni riunite, con la presenza di Franco Frattini (presidente del Collegio) e altri quattro componenti facenti parte delle altre restanti sezioni. Fuoco dell’udienza sarà il ricorso presentato dal Napoli contro la decisione del Giudice Sportivo Mastandrea, che ha inflitto agli azzurri il 3-0 a tavolino non considerando causa di forza maggiore la mancata partenza per Torino del 4 ottobre. Il Collegio di garanzia è chiamato a riportare eventuali falle procedurali nelle indagini precedenti.

Fonte: Ansa.it

