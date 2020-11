ANSA – Milano, rapina in banca a piazza Ascoli: ci sono degli ostaggi

ANSA | A Milano è in corso una rapina in una banca alla Credit Agricole vicino piazza Ascoli a Milano, precisamente in via Stoppani. I criminali sarebbero entrati nell’edificio alle ore 8:25 per rapinare l’istituto di credito. Di seguito i dettagli.

Rapina a Milano: ci sono degli ostaggi

Una rapina è in corso all’agenzia di Credit Agricole in piazza Ascoli a Milano. La polizia ha circondato la filiale e bloccato la piazza. I rapinatori sono ancora asserragliati all’interno della filiale e tengono in ostaggio i dipendenti della banca. Non è ancora chiaro se al momento del loro ingresso ci fossero anche clienti. La situazione è in stallo, potrà risolversi solo con la resa dei rapinatori o con l’irruzione da parte degli agenti, scenario quest’ultimo che si vuole evitare a tutti i costi. Sul posto sono state inviate anche ambulanze a titolo precauzionale. (ansa)

