Ansaldo Energia, Toti: contratto Azerbaigian è altro passo avanti

“Aiuterà l’azienda genovese a superare il momento di difficoltà”

Genova, 13 feb. (askanews) – “La firma del contratto tra Ansaldo Energia e il produttore di energia elettrica della Repubblica dell’Azerbaigian Azerenerji, per la fornitura di quattro turbine a gas, rappresenta un altro fondamentale passo in avanti dopo la conferma della ricapitalizzazione da parte di Cassa Deposito e Prestiti e la conferma della nomina a breve di un nuovo amministratore delegato”. Lo sottolinea in una nota il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“In questo momento – aggiunge il governatore ligure – si stanno giocando partite fondamentali per l’azienda genovese e questa accelerata aiuterà Ansaldo a superare il momento di difficoltà che ha attraversato e sta attraversando. Un passo avanti importante – conclude Toti – per costruire il suo futuro nei prossimi mesi anche grazie al sostegno da parte del governo, con la presenza del ministro Urso in Azerbaigian e con le istituzioni del territorio che ci sono e continueranno ad esserci, vigilando con grande attenzione perché gli impegni presi continuino ad essere definiti entro un tempo ragionevole”.

continua a leggere sul sito di riferimento