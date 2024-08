ansia-da-mega-terremoto-in-giappone,-voci-da-tokyo-su-come-salvarsi

Alcuni hanno fatto provviste di cibo, altri hanno pronte le tende

Roma, 10 ago. (askanews) – A Tokyo alcuni residenti si dicono “preoccupati”, mentre le autorità giapponesi hanno invitato le persone a evitare l’accaparramento di beni di prima necessità dopo l’annuncio di un possibile mega terremoto. Nel suo primo avviso, l’agenzia meteorologica giapponese ha affermato che un forte terremoto potrebbe essere più probabile in seguito alla scossa di magnitudo 7.1 registrata giovedì nel Sud del Paese, dove si contano 14 feriti. “Sono preoccupata per il 70%, ma d’altra parte so da sempre che prima o poi sarebbe arrivato un mega terremoto, quindi direi che sono relativamente ben preparata”, afferma una residente della capitale nipponica, 45 anni. “Quindi abbiamo cibo per l’emergenza, una toilette portatile, caschi, coperte: questo è il tipo di cose che abbiamo già preparato”, aggiunge la donna. “Il bar dove lavoro è in un seminterrato, quindi se avviene un terremoto all’improvviso, ci sono buone probabilità di non riuscire a scappare. Ho cercato di capire come evacuare al meglio e anche di pensare a cosa fare nel caso fossimo intrappolati all’interno”, spiega Kokoro, 27 anni. “Sono preoccupato”, ammette Nemoto, 55 anni, già sopravvissuto al disastro e allo tsunami di Fukushima da dove proviene. “Non importa dove si registra il terremoto, penso sia necessario che il governo emetta un avvertimento come questo e renda le persone consapevoli”, sottolinea. “Sono un escursionista, pertanto ho forse due settimane di cibo e gas, anche se sono un po’ a corto di acqua. Almeno ho anche una tenda, quindi sono ottimista che ce la faremo finché avremo un posto sicuro dove andare”, afferma Tatsuji, 34 anni.