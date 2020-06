Ansia per Tonali: il talento voluto dalle big si infortuna in amichevole

Preoccupazione in casa Brescia per l’infortunio rimediato da Sandro Tonali durante l’amichevole organizzata con l’Udinese. Il centrocampista classe 2000 ha lasciato il campo al 43′ del primo tempo a causa di un problema fisico. La sostituzione ordinata dall’allenatore Diego Lopez è stata a scopo precauzionale, di fatto Tonali è rientrato negli spogliatoi camminando sulle sue gambe. Al momento, la società lombarda non ha diffuso alcun comunicato sulle condizioni del calciatore. La speranza di… continua a leggere sul sito di riferimento