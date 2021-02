Secondo quanto riportato da Il Mattino quest’oggi, ieri sull’aereo partito da Capodichino verso Genova, dove questa sera si giocherà Genoa-Napoli, c’era ansia a bordo tra i calciatori del Napoli, tutti con bocche cucite e poca voglia di parlare.

CLICCA QUI PER RESTARE SEMPRE AGGIORNATO SUL NAPOLI

Giocatori del Napoli in ansia

Ovviamente il motivo principale sono i contagi al COVID-19 emersi nella giornata di ieri per Ghoulam e Koulibaly. Non è stata una sorpresa in quanto i due sono molto legati e spesso sono insieme, inseparabili, ma comunque c’è apprensione in casa azzurra per gli altri calciatori. La buona notizia della negatività a tutti i tamponi svolti ieri sera, arrivata questa mattina, non avrà fatto abbassare la guardia. L’ansia di nuovi contagi ieri era ben percepibile nell’aria.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI SU TWITTER

The post Ansia sull’aereo verso Genova: i calciatori del Napoli temono nuovi contagi appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento