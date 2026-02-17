martedì, 17 Febbraio , 26

Roma: appello Mun. I, ‘biblioteca centrale per ragazzi rimanga nel nostro territorio’

(Adnkronos) - "Difendere la Biblioteca significa difendere la...

Bendazzoli (Acer): “Offerta scarsa su memorie ram: effetto negativo su prodotti consumer e gaming”

(Adnkronos) - “Il tema caldo di questi...

Luppi (Msd Italia): “Contro Hpv prevenzione parte dal calcio femminile”

(Adnkronos) - "L'iniziativa che presentiamo oggi è diversa...

Teatri in fiamme, i roghi che hanno segnato la storia dei palcoscenici

(Adnkronos) - Nei secoli i teatri sono stati...
antartide-occidentale,-perforazione-record-sotto-i-ghiacci
Antartide occidentale, perforazione record sotto i ghiacci

Antartide occidentale, perforazione record sotto i ghiacci

Video NewsAntartide occidentale, perforazione record sotto i ghiacci
Redazione-web
Di Redazione-web

Campioni risalgono fino a 23 milioni di anni fa, quando era oceano

Milano, 17 feb. (askanews) – Per la prima volta gli scienziati hanno raggiunto il substrato roccioso sotto la calotta glaciale dell’Antartide occidentale, perforando 523 metri di ghiaccio e altri 228 metri di sedimenti antichi a Crary Ice Rise, sulla piattaforma di ghiaccio di Ross.Il team internazionale di 29 ricercatori del progetto SWAIS2C ha recuperato campioni che coprono fino a 23 milioni di anni di storia climatica. Le analisi preliminari mostrano frammenti di conchiglie e resti di organismi marini che necessitano di luce, elementi compatibili con un ambiente di oceano aperto o con una piattaforma glaciale arretrata.La calotta dell’Antartide occidentale contiene abbastanza ghiaccio da far salire il livello globale dei mari di quattro-cinque metri. Capire quando e perché in passato si è ritirata può aiutare a stimare la sua risposta al riscaldamento attuale.Le osservazioni satellitari indicano già una perdita di massa in accelerazione. I campioni saranno ora analizzati in Nuova Zelanda per ricostruire con maggiore precisione le fasi di arretramento e le condizioni ambientali che le hanno accompagnate.(Immagini: Ana Tovey / SWAIS2C)

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.