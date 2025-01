Anteprima video Una domenica di Giovanni Segreti Bruno ft Petra Magoni

Mette al centro la bellezza dello stare insieme

Milano, 21 gen. (askanews) – In anteprima il video di Una domenica Giovanni Segreti Bruno feat. Petra Magoni, scritto da Giovanni Segreti Bruno e Lorenzo Licitra, arrangiato da Valerio Carboni (mix e mastering) e registrato presso il Joseba Studio di Roma. Il videoclip è diretto da Marko Carbone.Il singolo è estratto da Drama King è il nuovo album di Giovanni Segreti Bruno, disponibile nelle principali piattaforme digitali per l’etichetta discografica Joseba Label, sotto la direzione artistica di Gianni Testa.”Drama King” è un disco che racconta storie di amore, perdita e riscatto con intensità e autenticità, trasformando fragilità e passioni in arte pura. Ogni brano esplora il caos emotivo e la forza che nasce dal confronto con sé stessi, celebrando il coraggio di vivere senza filtri e di trasformare il dramma personale in una rinascita.Il “Drama King” -spiega Giovanni- è il re del proprio mondo emotivo: non subisce le difficoltà, ma le rielabora, le amplifica e le trasforma in storie potenti. È vulnerabile ma mai passivo, drammatico ma profondamente umano. Una figura che incarna chiunque abbia il coraggio di abbracciare le proprie emozioni senza vergogna, diventando il protagonista della propria vita.Petra Magoni: “Sono molto contenta di aver collaborato a questo featuring con Giovanni Segreti Bruno, un giovane e talentuoso artista. Mi ha colpito la sua voce, precisa, comunicativa e soprattutto ho trovato la sua voce. unica, qualità che apprezzo particolarmente, visto che di voci credo di intendermene. In questo brano mi sono immersa in un pop moderno, una sorta di “Magoni 2.0″, accettando la sfida con entusiasmo. Ciò che mi ha colpito di più di questa canzone è il suo mettere al centro la relazione fra due persone, la bellezza dello stare insieme senza bisogno di nient’altro. In un panorama in cui i testi spesso parlano di cellulari, violenza o aspetti negativi, questo brano rappresenta una scelta controcorrente. È una canzone leggera, ma anche le canzoni di Battisti lo erano, eppure sono entrate nella storia. Ha un’anima pop moderna, ma al contempo solida e antica, con una profondità che mi fa pensare che anche un Lucio Dalla avrebbe potuto scriverla. In un mondo in cui spesso il divertimento si cerca altrove, in discoteca, nelle sostanze, nel caos esterno questa canzone racconta il piacere di stare bene in una stanza, dove tutto il mondo è racchiuso nella relazione tra due persone. Una differenza significativa rispetto a tanti brani che ascoltiamo oggi”