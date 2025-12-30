Anthony Hopkins celebra 50 anni di sobrietà: “La vita è molto meglio”

ROMA – Anthony Hopkins ha raggiunto un traguardo straordinario nella sua vita personale: 50 anni di sobrietà dall’alcol. L’attore premio Oscar, a pochi giorni dal suo 88esimo compleanno (è nato il 31 dicembre del 1937), ha condiviso la riflessione con i suoi follower in un video su Instagram, ricordando il momento decisivo che lo ha spinto a smettere di bere.

“Cinquanta anni fa, stavo rischiando la vita guidando in uno stato di blackout dovuto all’alcol. Mi sono reso conto che stavo esagerando- ha raccontato Hopkins- Ho cercato aiuto e da quel giorno la mia vita è cambiata. Senza vantarmi, quel giorno è stato la fine del problema”. L’attore ha invitato chiunque stia affrontando difficoltà simili a “chiedere aiuto”: “La vita è molto meglio quando fai questa scelta”. E ha concluso con un augurio: “Scegliete la vita invece del contrario. Vita, vita, vita e ancora vita. Tra due giorni compirò 88 anni. Quindi forse ho fatto qualcosa di giusto, non lo so. Buon anno e buona vita!”.

Hopkins ha sempre parlato apertamente della sua lotta contro l’alcol. Nel suo memoir pubblicato a ottobre, ‘We Did OK, Kid’, ha raccontato di come un medico gli abbia fatto comprendere la gravità della sua dipendenza all’età di 37 anni, spingendolo a intraprendere un percorso di cambiamento. Con il suo messaggio, l’attore non solo celebra un traguardo personale, ma offre anche un esempio di resilienza e di speranza a chi affronta problemi di dipendenza, ricordando l’importanza di prendersi cura di sé e di valorizzare la propria vita.

